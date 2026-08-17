The Telegraph: Росія створила мережу секретних баз для запуску дронів далекої дії. Вони можуть досягати Варшави

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Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних безпілотників. Частину з них уже використовують для ударів по Україні, а нові дрони можуть досягати країн НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph.

Журналісти проаналізували супутникові знімки та документи й виявили щонайменше 59 нових пускових рейок уздовж кордонів Росії з Україною та Білоруссю. Близько 20 із них мають збільшену довжину, що може свідчити про їхню здатність запускати нові далекобійні ударні дрони.

Частину баз облаштували на території колишніх військових обʼєктів та аеродромів, інші — просто в сільській місцевості.

За даними The Telegraph, сім із десяти виявлених баз уже використовували під час нещодавніх атак на Київ. На одній із них одночасно можна зберігати понад 1 000 ударних дронів, а на кількох обʼєктах нові пускові майданчики продовжують будувати.

Крім того, Росія модернізує дрони типу Shahed. Нові моделі «Герань-4» і «Герань-5», за даними українських документів, можуть мати реактивні двигуни, нести до 90 кг бойового навантаження та летіти майже на 1 000 км. Якщо такі безпілотники запускатимуть із нових баз, у зоні їхньої потенційної досяжності опиниться, зокрема, Варшава.

Водночас The Telegraph наголошує: доказів того, що Росія готує удар по Польщі чи іншій країні НАТО, немає.

Розвідки США та Європи не виключають, що Москва розглядає провокації на території Польщі, зокрема удари під чужим прапором з подальшими спробами звинуватити Україну.

Експерт компанії DroneSec Майк Моннік вважає, що Москва суттєво розширила мережу пускових баз, щоб одночасно збільшити кількість атак по Україні та створити довгострокову загрозу для країн НАТО.

Представник НАТО заявив виданню, що Альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників і продовжує підвищувати готовність до протидії загрозам з боку безпілотників.