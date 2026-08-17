Восени ЄС представить наймасштабніший пакет санкцій проти Росії від початку війни

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Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що новий пакет санкцій проти Росії представлять вже цієї осені. Він буде наймасштабнішим від початку повномасштабної війни.

Про це Каллас сказала в інтервʼю німецькому виданню Die Welt.

За її словами, якщо цей пакет схвалять, кількість підсанкційних російських громадян, компаній та організацій зросте одразу на третину.

Каллас наголосила, що санкції вже завдали Росії значних економічних втрат — понад €1 трлн. Нова хвиля санкцій має посилити тиск на Москву, доки Росія не припинить війну проти України, додала дипломатка.

Окремо Каллас зазначила, що Європа та США можуть діяти більш узгоджено щодо санкцій проти Росії. Вона назвала позитивним сигналом те, що Сенат США вже підтримав законопроєкт про посилення економічного тиску на РФ.