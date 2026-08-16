Швейцарія виділить близько $730 тисяч для збереження Києво-Печерської лаври

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Getty Images / «Бабель»

Швейцарія виділить близько $730 тисяч на збереження обʼєкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він нагадав, що росіяни атакували будівлю за два місяці до 975-річчя Лаври.

Росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі в ніч проти 15 червня. Постраждала вівтарна частина і близько 80% даху будівлі. У середині собор не горів. Але було втрачено покрівлю разом із перекриттям мазепинських часів, намокли розписи, один з найбільших іконостасів в Україні та мозаїка часів Київської Русі.

Загальна сума збитків становила понад 500 мільйонів гривень.

Окрім собору і башти Кущника, у заповіднику повибивало шибки в 17 будівлях: Скарбниці НМІУ, Музею книги і друкарства, Національної історичної бібліотеки, фондосховища Музею народної архітектури та побуту України тощо.