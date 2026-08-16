Президент Південної Кореї закликав КНДР до переговорів про остаточне припинення Корейської війни

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Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запропонував Північній Кореї розпочати переговори про остаточне завершення Корейської війни та обговорити способи стримування розвитку ядерної програми Пхеньяну.

Про це він заявив 15 серпня під час промови з нагоди 81-го Дня визволення Кореї від японського колоніального панування, передає Yonhap.

«Давайте відмовимося від намірів погрожувати одне одному і почнемо обговорювати завершення тривалої війни як безпосередні сторони конфлікту», — сказав Лі.

Він додав, що під час таких переговорів сторони могли б обговорити «ефективні способи зупинити розвиток ядерного потенціалу КНДР».

Південнокорейський лідер заявив, що хоче замінити «нестабільну систему перемир’я» постійним мирним режимом на Корейському півострові. Він також закликав Сеул і Пхеньян зменшити ворожість, поважати політичні системи одне одного та припинити непотрібне протистояння.

«Я сподіваюся, що Північна і Південна Корея сядуть за один стіл заради мирного співіснування та взаємного розвитку», — сказав Лі.

Торік у своїй промові на День визволення Лі заявляв, що Південна Корея поважатиме нинішню систему Північної Кореї, не прагнутиме об’єднання шляхом «поглинання КНДР» і не здійснюватиме ворожих дій.

Попри байдужість Пхеньяну, Адміністрація президента Південної Кореї продовжує наполягати на діалозі та мирному співіснуванні.

Лі також заявив, що Сеул створюватиме багаторівневу систему безпеки, щоб не допустити нового загострення. За його словами, стабільність на Корейському півострові може сприяти безпеці та співпраці у всій Північно-Східній Азії.

Відносини між КНДР і Південною Кореєю

Протистояння між Північною та Південною Кореями триває з середини XX століття після поділу Корейського півострова за підсумками Другої світової війни. Після Корейської війни 1950—1953 років країни так і не підписали мирний договір — формально вони досі перебувають у стані війни.

Між державами проходить демілітаризована зона — один з найбільш укріплених кордонів у світі. При цьому країни розвиваються по-різному: Південна Корея — як демократична країна, тоді як КНДР залишається закритою авторитарною державою.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово відмовлявся від воззʼєднання, називаючи Південну Корею найбільш ворожою державою.

У травні 2026 року Північна Корея внесла зміни до Конституції та вперше формально визначила свої кордони як такі, що межують із Південною Кореєю. З документа прибрали всі згадки про можливе обʼєднання двох держав.