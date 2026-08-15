Корпус «Хартія» приєднався до проєкту екскерівника ОП Єрмака «Адвокат+». Як зреагував військовий корпусу Жадан (доповнено)

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Корпус Хартія / Скриншот з відео

2-й корпус НГУ «Хартія» приєднався до проєкту екскерівника ОП Андрія Єрмака «Адвокат+» з правової допомоги військовим.

Про це написала пресслужба Корпусу «Хартія».

У заяві йдеться, що до цієї програми приєднаються усі 8 підрозділів корпусу «Хартія» — це шість бригад і два полки.

«Адвокати ініціативи вже починають роботу з хартійцями. Дякуємо за співпрацю Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Андрія Єрмака. Тримаємо стрій! Разом – до Перемоги!», — прокоментувала пресслужба.

Військовий «Хартії», письменник та учасник гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан прокоментував рішення та написав: «Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком». Також він додав, що не хотів би, щоб Єрмак займався його адвокатською роботою.

Доповнено 16:30. Командир підрозділу Нацгвардії «Хартія» Ігор Оболєнський написав, що у 2023 році Андрій Єрмак «був одним із тих, хто відкрив двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні». За його словами, Єрмак переконав президента, що в «Хартію» потрібно інвестувати.