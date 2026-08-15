Росіянам дозволили змагатись у стрільбі з лука зі своїми прапором і гімном
- Автор:
- Ольга Березюк
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Unsplash
Всесвітня федерація стрільби з лука (World Archery) дозволила росіянам виступати на змаганнях зі стрільби з лука під айдентикою своєї країни, включно з прапором і гімном.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет федерації.
Ідеться, зокрема, про етапи Кубка світу зі стрільби з лука та чемпіонати світу, які санкціоновані безпосередньо World Archery. Участь у змаганнях, що проходять під юрисдикцією World Archery Europe, залишається в компетенції континентальної федерації.
При цьому у федерації заявили, що «залишаються відданими підтримці української спільноти стрільби з лука та всіх, хто постраждав від війни, що триває».
- 7 липня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, а також тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ. Російських атлетів усунули від участі у міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.