У Центральній Азії стався масштабний блекаут. Що відомо

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У Центральній Азії — Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та Узбекистані — одночасно стався масштабний блекаут.

Про це пише Reuters.

Зокрема, відключення світла зафіксовано в Алмати (Казахстан), Бішкеку (столиця Киргизстану), а також у Душанбе та Худжанді (Таджикистан). В Узбекистані перебої зі світлом були в деяких південних районах, переважно біля кордону з Таджикистаном.

У Міненерго Казахстану заявили, що це повʼязано з «раптовою зміною потоку електроенергії» із центральноазійської мережі. Наразі роботи з відновлення світла тривають.

Агентство Reuters пише, що дефіцит електроенергії в Центральній Азії є регулярним. Це повʼязано із залежністю регіону від гідроенергетики — вона вразлива до дефіциту води через зміну клімату.