В Італії знайшли картини Сезанна, Матісса і Ренуара — через пʼять місяців після пограбування

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Італійські правоохоронці 14 серпня знайшли три картини відомих художників Поля Сезанна, Анрі Матісса і Пʼєра-Огюста Ренуара, викрадені з мистецького фонду поблизу Парми наприкінці березня.

Про це пише італійське медіа ANSA.

Ідеться про картини «Натюрморт із вишнями» Сезанна, «Одаліска на терасі» Матісса та «Риби» Ренуара. Їхня загальна вартість перевищує €9 мільйонів.

Де саме знайшли картини — поки що невідомо. Підрозділ італійських карабінерів лише вказав, що це сталося під час обшуків, проведених за розпорядженням прокуратури. Розслідування у цій справі триває.