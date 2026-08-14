RMF FM: Українцем, якого росіяни намагалися вбити в Польщі, виявився репер Kyivstoner

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Kyivstoner / Instagram

Українцем, якого росіяни намагалися вбити в Польщі, виявився репер Kyivstoner (справжнє імʼя — Альберт Васильєв).

Про це пише RMF FM.

Про цей замах напередодні писав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, але не уточнював, на кого саме він був спрямований, — лише що ця людина «була незручною для режиму Володимира Путіна».

Ще в липні російська ФСБ звинуватила репера в тому, що він нібито готував теракт на підприємстві в Московській області. Роісяни стверджували, що завод хотіли атакувати дронами, які везли з Братислави — саме там живе Kyivstoner. Сам репер це заперечував.

Хто такий Kyivstoner

Альберт Васильєв, який узяв творчий псевдонім Kyivstoner, до 19 років жив в Україні, а потім виїхав до США, де проживала його мама.

Спочатку став відомим як автор відеороликів-скетчів, а після повернення в Україну став частиною реп-групи «Гриби». Однак через низку обставину, зокрема й через конфлікт з продюсером і членом групи Юрієм Бардашем у 2017 році Kyivstoner залишив групу, яка перебувала на піку популярності.

Після того Васильєв почав сольну карʼєру репера. З 2024 року він живе в Словаччині.