Politico: Зеленський не може знайти впливового кандидата на посаду посла України у США

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Президент Володимир Зеленський намагається знайти достатньо впливову людину, яка стала б послом України у США — однак потенційні кандидати неохоче погоджуються на цю посаду. Також важко знайти достатньо впливову людину.

Про це пише Politico з посиланням на двох колишніх українських високопосадовців і чотирьох депутатів.

Джерела кажуть, що Зеленський прискорив реалізацію своїх планів стосовно кадрових перестановок, щоб запропонувати посаду посла колишній премʼєрці Юлії Свириденко. Однак вона відмовилася, що зірвало його плани.

Інші потенційні кандидати теж не захотіли погоджуватися на цю посаду через необхідність працювати з непередбачуваною адміністрацією Дональда Трампа, додають журналісти. Неназваний колишній український дипломат сказав, що зараз в Україні є «люди, які хочуть отримати цю посаду, але немає нікого, хто справді відповідав би її рівню».

Politico вважає, що Україна може залишитися без посла у США у важкий момент — коли ухвалюють рішення про постачання озброєнь, ППО, логістику й обмін розвідданими та коли можуть обговорювати умови можливого нового мирного процесу.

Що передувало

3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла України у США, яку вона обіймала із серпня 2025 року. Вона говорила, що піти з посади — це її «власне рішення, продиктоване особистими обставинами».

Першу підозру Стефанішина отримала в жовтні 2019 року у справі НАБУ про тендер на закупівлю послуг у Міністерстві юстиції у 2013 році, де фігурує соратниця експрезидента Віктора Януковича Олена Лукаш.

5 серпня 2026 року антикорупційні органи вручили їй нову підозру — у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автівкою Mercedes, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

До цього посаду посла України у США обіймала Оксана Маркарова (з 25 лютого 2021 року до 27 серпня 2025 рок). У вересні 2024 року спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон закликав Зеленського звільнити її, звинувативши пані посла в нібито ненадійності та неефективності як дипломата. Тоді Володимир Зеленський відмовився обговорити зі спікером Джонсоном звільнення Маркарової.