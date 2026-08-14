Трамп запровадив нові мита на імпорт дронів. Ставки сягають 100%

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Президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт безпілотників і компонентів до них. У Білому домі стверджують, що ввезення іноземних безпілотників загрожує національній безпеці.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Трамп встановив 100-відсоткове мито на дрони та компоненти до них, які «становлять особливу загрозу для нацбезпеки». До цієї категорії належать дрони з максимальною масою понад 25 кілограмів, а також безпілотники, оснащені тепловізійними системами.

Мито у 25% встановили на окремі дрони меншого розміру, які не мають певних характеристик, але становлять «особливий інтерес з погляду національної безпеки», а також на компоненти цих дронів.

Для дронів та їхніх компонентів з країн Євросоюзу, а також з Японії, Ліхтенштейну, Південної Кореї, Швейцарії та Тайваню ставка становитиме 15%. Для дронів з Великої Британії — 10%. У цих країнах нижчі ставки діють тому, що майже все апаратне, програмне забезпечення та технології походять із цих держав або США.

Мита наберуть чинності через 21 день після того, як Трамп підпише указ. Для компонентів, які не належать до категорії особливо чутливих, — через 180 днів.

Учора The Washington Post з посиланням на джерела писав, що США втратили щонайменше 45 безпілотників MQ-9 Reaper під час війни з Іраном — це приблизно 25% їхнього флоту цих дронів.