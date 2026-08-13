В Україну повернули тіла 261 загиблого. РФ стверджує, що всі вони — українські військові

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В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Коордштаб з питань поводження з військовополоненими.

Фахівці проведуть необхідні експертизи, щоб встановити особи загиблих. Під час попередніх обмінів виявлялося, що росіяни передавали Україні також тіла військових армії РФ.

Минулого року тодішній МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.