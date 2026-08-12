Держдеп США скасував 600 виданих іноземцям віз. Так у країні борються з «пологовим туризмом»

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Держдеп США вже скасував 600 виданих віз іноземцям із різних країн світу для боротьби з так званим пологовим туризмом. Йдеться про практику, коли іноземці приїздять до США, щоб народити дитину, аби вона автоматично отримала американське громадянство.

Про це написав державний секретар США Марко Рубіо у X.

Рубіо написав, що вони створили оперативну групу з протидії туризму для народження, яка перевіряє діяльність власників віз, ліквідує незаконні мережі та припиняє порушення законів країни. Він назвав такі випадки «зловживаннями».

6 серпня Дональд Трамп підписав два укази, якими намагається звузити право на автоматичне отримання американського громадянства за народженням. Це вже друга спроба американського президента.

Наприкінці червня Верховний суд США вже заблокував ширший указ Трампа, який передбачав скасування автоматичного громадянства для дітей, народжених у США від батьків, які не є громадянами країни.

Кого стосуватимуться нові обмеження

Адміністрація Трампа стверджує, що рішення Верховного суду все-таки залишає можливість застосовувати окремі винятки. Нові укази поширюються на майбутніх новонароджених лише в чотирьох випадках: