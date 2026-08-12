У Молдові вважають, що безпілотник, який нещодавно вибухнув на території їхної країни, є російським

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У Молдові вважають, що безпілотник, який вибухнув на території їхньої країни 9 серпня, може бути російським.

Про це сказав міністр оборони країни Анатолій Носатий, пише NewsMaker.

Фахівці продовжують вивчати уламки БпЛА. За попередніми даними, це був російський безпілотник більш досконалої версії, ніж ті, що раніше залітали на територію Молдови. У поліції також заявили, що дрон такого типу зафіксували у країні вперше.

Носатий також визнав, що радари, які армія використовує для захисту від дронів, наразі не охоплюють увесь повітряний простір країни.

9 серпня на півдні Молдови біля села Крокмаз дрон-ракета зіткнувся з деревом та вибухнув на висоті близько 2,5 метра. Уламки розлетілися на велику відстань і пошкодили кілька будинків. Після інциденту спалахнула пожежа.