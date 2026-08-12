У Литві планують збудувати нову лінію захисту на кордоні з Росією та Білоруссю

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Lietuvos kariuomenė / Facebook

Литва планує встановити нову зону безпеки на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Ширина захисної смуги буде 20 метрів, проте на визначених командуванням оперативних ділянках — 150 метрів.

Про це пише литовський мовник LRT.

У країні збільшать кількість парків інженерних засобів — з 27 до 50. Їх мають спорудити у визначених військовими місцях до кінця 2028 року. У минулій постанові було вказано, що роботи завершать до квітня 2025 року. Міністерство оборони країни зазначило, що термін продовжили, оскільки збільшили кількість парків інженерних засобів військової контрмобільності.

У Литві також продовжили термін встановлення резервних перешкод на ділянках доріг державного значення, у придорожніх смугах. Ці роботи також планують завершити до кінця 2028 року.

Замість раніше запланованих лісосмуг тепер хочуть відновити болота. Ці роботи мають бути завершені до кінця 2030 року. Міністерство оборони Литви стверджує, що за кілька років територія стане майже непрохідною для важкої техніки без складного інженерного обладнання.

У серпні 2025 року у Литві посилили кордон на низці невикористовуваних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.