FT: Віцепрезидент США Венс у розмові з президентом Зеленським попросив припинити атаки на танкери в Чорному морі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс 31 липня під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським попросив Україну припинити бити по нафтових танкерах в акваторії Чорного моря.
Про це пише Financial Times із посиланням на українських чиновників.
Зокрема, Вашингтону не подобалося, що Україна дестабілізує нафтові ринки та бʼє по американських компаніях. Це повʼязано з тим, що Україна била по суднах, які перевозили нафту з Казахстану до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), що розташований у порту Новоросійськ.
Великі американські енергетичні компанії Chevron і ExxonMobil мають частки в Каспійському трубопровідному консорціумі й у західних казахстанських нафтових родовищах. Через українські атаки в липні на КТК завантажували тільки 1,3 мільйона барелів нафти на день, що на понад 300 тисяч барелів менше, ніж у червні.
Джерело Financial Times повідомило, що Україна погодилася на прохання Венса, оскільки Київ хоче отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.
- Раніше Bloomberg з посиланням на джерела вже писало, що Україна пообіцяла США не бити по Каспійському трубопроводу. Київ, за даними джерел, пообіцяв США не бити по суднах, які йдуть до нього, за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російські вантажі та не належать російським фізичним чи юридичним особам.