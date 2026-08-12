У митній службі США планують витратити до $20 млн на рукавички, які бʼють струмом
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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В Імміграційній та митній службі США (ICE) планують витратити до $20 мільйонів на рукавички, які бʼють електричним струмом.
Про це пише The Guardian.
ICE хоче закупити тисячі рукавичок для офіцерів та агентів в американської компанії Compliant Technologies LLC до березня 2027 року. Рукавички Glove створюють трьохсекундний електричний імпульс, який викликає біль, проте не залишає опіків і шрамів.
Для того щоб активувати рукавички, потрібно натиснути перемикач і доторкнутися до шкіри. Правозахисникам не подобається така ідея, вони наголошують, що співробітників ICE раніше вже критикували за безконтрольне застосування сили.
Раніше ці рукавички застосовували в американських вʼязницях. Проте виробник наголошує, що рукавички не потрібно використовувати без належної причини або застосовувати проти дітей, вагітних, людей з інвалідністю чи похилого віку.
- Після повернення до Білого дому Дональд Трамп суттєво посилив імміграційну політику, розширивши повноваження Імміграційної та митної служби США (ICE) і Федеральної прикордонної служби для арештів, депортацій і проведення так званої операції Operation Metro Surge у кількох містах, зокрема в Міннеаполісі.
- Тисячі озброєних агентів розгорнули, аби ті затримували людей, яких Трамп називає нелегальними мігрантами, і придушували протести проти імміграційних рейдів. У січні 2026 року під час таких операцій агенти ICE і Border Patrol кілька разів застосували вогнепальну зброю проти цивільних, зокрема застрелили двох громадян США — Рене Гуд і Алекса Претті.