Росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Суми та били по Дніпропетровщині і Харківщині — є загиблий та постраждалі

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Сумська ОВА

Російська армія скинула чотири керовані авіабомби на Суми — загинув чоловік. Також росіяни били по Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині — є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

У Сумах атака також пошкодила та зруйнувала близько 20 приватних будинків та цивільні об’єкти.

Через ракетний удар на Харківщині постраждали дві людини.

Від ударів по Чайчиному, Херсону та Киселівці на Херсонщині постраждали 9 людей. Удари пошкодили будинки, лікарню, будинок культури, магазин та автівки.

На Дніпропетровщині постраждала одна людина. Атаки пошкодили будинки, автівки та підприємство. Також спалахнула пожежа.