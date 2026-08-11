У Латвії знайшли тунель із Білоруссю, через який намагалися пройти мігранти

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Valsts robežsardze

У Латвії прикордонники знайшли 15 людей, які намагалися незаконно потрапити до країни через підземний тунель з Білоруссю.

Про це пише Delfi.

Це сталося на території Силенського відділення прикордонної охорони. Після того як прикордонники та поліцейські виявили мігрантів, за 10 метрів від огорожі вони також знайшли тунель. Мігрантів відправили назад у Білорусь.

Valsts robežsardze

Минулого місяця у Латвії прикордонники застосували сльозогінний газ та зробили попереджувальний постріл проти мігрантів, які також намагалися пройти з Білорусі. Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс сказав, що країна зосередиться на мережах, що перевозять мігрантів від кордону до місць призначення, а також на пунктах підтримки мігрантів.

У цьому питанні Латвія співпрацюватиме з сусідніми Естонією, Литвою, Польщею та іншими країнами.