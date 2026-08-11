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УНІАН

Національна поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов’язаних.

Про це в коментарі Укрінформу розповів т. в. о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, загалом з початку повномасштабного вторгнення слідчі Національної поліції розслідували 428 кримінальних проваджень про незаконну допомогу охочим ухилитись від служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організацію виїзду за кордон. З них 105 уже направили до суду, в інших досудове розслідування триває.

«Так само в фокусі нашої уваги — рішення військово-лікарських комісій: під час слідства вилучили понад 83,5 тисячі постанов ВЛК, а 6,5 тисячі незаконних рішень уже скасовано», — зазначив Цуцкірідзе.