У Роттердамі ексгумували останки полковника Армії УНР Євгена Коновальця

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Офіс президента

У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» ексгумували останки першого голови Організації українських націоналістів, полковника Армії УНР Євгена Коновальця.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Прах полковника Коновальця повернуть в Україну і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Офіс президента

Поки що про дату перепоховання не повідомили.

Раніше, 17 липня, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволило перепоховати в Україні останки Коновальця. Тоді голова ОУН Богдан Червак заявив, що таким чином Україна нарешті виконає історичну обіцянку українських націоналістів, які ще в 1938 році присягнули перепоховати Коновальця в Києві після відновлення незалежності України.

Засновника і першого голову ОУН Коновальця у 1938 році вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов.