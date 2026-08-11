У Роттердамі ексгумували останки полковника Армії УНР Євгена Коновальця
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Офіс президента
У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» ексгумували останки першого голови Організації українських націоналістів, полковника Армії УНР Євгена Коновальця.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Прах полковника Коновальця повернуть в Україну і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
Поки що про дату перепоховання не повідомили.
Раніше, 17 липня, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволило перепоховати в Україні останки Коновальця. Тоді голова ОУН Богдан Червак заявив, що таким чином Україна нарешті виконає історичну обіцянку українських націоналістів, які ще в 1938 році присягнули перепоховати Коновальця в Києві після відновлення незалежності України.
Засновника і першого голову ОУН Коновальця у 1938 році вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов.
- У травні в Україні перепоховали провідника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію. Це був перший крок до створення Пантеону видатних українців.