The Korea Times: Південна Корея обережно ставиться до запиту України про ППО, поставки зброї не обговорюються

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Південна Корея зберігає обережну позицію щодо запиту України про ППО та іншу військову допомогу, поставки не обговорюються.

Про це пише The Korea Times з посиланням на високопосадовця південнокорейського МЗС.

Чиновник каже, що поставки зброї Україні, як і раніше, не обговорюються. «Південна Корея завжди постачала обороні матеріали будь-якій країні лише ув рамках власного законодавства», — сказав анонімний чиновник.

Також він додав, що Сеул підтримує Україну в різних сферах, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров’я та освіті, і продовжить розглядати допомогу для відбудови, підтверджуючи свою позицію.

Однак південнокорейський чиновник відмовився підтвердити заяви Зеленського про дипломатичні переговори з цього питання або про додаткове розгортання північнокорейських військ.

Водночас представник МЗС заявив, що військова співпраця Північної Кореї та Росії безпосередньо стосується безпеки Південної Кореї та порушує резолюції ООН, тому позиція Сеулу полягає в тому, що така співпраця має негайно припинитися.

Що передувало

Президент Володимир Зеленський 8 серпня заявив про підготовку Північною Кореєю нової відправки військових до Росії. За його словами, йдеться про 30—50 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Зеленський також заявив, що Україна розраховує на підтримку Сеулу у сфері ППО. Він зауважив, що Південну Корею обмежує власна Конституція, однак українські дипломати вже контактують з представниками країни.