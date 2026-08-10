У Болгарії повідомили, що український дрон, який упав на території країни два дні тому, не є бойовим

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Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв повідомив, що український дрон, який впав на території країни біля колишнього пункту пропуску «Кардам» 8 серпня, не є бойовим.

Про це пише Novinite.

Також він додав, що цей дрон не був призначений для атак, а призначений для боротьби з безпілотниками. За його словами, зараз уряд працює над тим, щоб закупити системи для боротьби з дронами, оскільки країна має їх у обмеженій кількості.

У МВС додали, що експертиза досі триває. МВС та Міноборони визначили «критичні точки», де посилили захист за допомогою систем протидії дронам.

Напередодні у Болгарії заявили, що український дрон-приманка «Майя» міг опинитися на території їхньої країни під впливом засобів радіоелектронної боротьби.