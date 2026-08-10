«Безглузді та незаконні дії». НАБУ заявило про тиск на суддів у справах детективів, а два тижні тому виявило стеження за своїм працівником

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Приблизно два тижні тому Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зафіксувало стеження за своїм співробітником, коли той виконував службові завдання.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос на спільному брифінгу з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком.

За словами Кривоноса, цей випадок стеження за працівником НАБУ — не поодинокий: «Ми просто не про все говоримо і не все публікуємо, бо питання в захисті наших матеріалів і інформації».

«Якщо ми ідентифікували, наприклад, стеження за нашим працівником, який виконував у цей час певні завдання, пов’язані з діяльністю Бюро, то ми, безумовно, не публікуємо цей факт. Але цей факт був. І він був доволі нещодавно — буквально два тижні тому. Тобто це відбувається постійно», — сказав Кривонос.

Водночас він зазначив: між НАБУ та СБУ конфлікту немає, але Бюро фіксує незаконні дії щодо своїх працівників з боку спецслужби, які Кривонос назвав «безглуздими і незаконними». Серед таких дій, за словами директора НАБУ, — постійний моніторинг реєстрів, зокрема судового, та системи «Безпечне місто», а також стеження за переміщеннями детективів Бюро.

Кривонос також заявив, що НАБУ отримує інформацію про можливий тиск на суддів, які розглядають справи щодо детективів Бюро.

Зокрема, фіксують дзвінки з окремих департаментів СБУ до таких суддів. Але, за словами Кривоноса, самі судді публічно про такий тиск не заявляють і не звертаються по захист до генерального прокурора чи Вищої ради правосуддя.

Голова НАБУ заявив, що значна частина проблеми бере початок від подій липня 2025 року, коли НАБУ та САП зазнали атаки. За його словами, багато детективів досі під слідством, а працівники, яких у Бюро вважають причетними до атак і фальсифікації розслідувань, продовжують працювати або отримали підвищення.