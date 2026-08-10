У Молдові вперше знайшли уламки дрона-ракети. Вибух пошкодив кілька будинків

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Poliția Republicii Moldova / Facebook

На півдні Молдови поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району 9 серпня вибухнув бойовий безпілотник. Імовірно, йдеться про дрон-ракету.

Про це повідомила поліція Молдови.

За їхніми даними, безпілотник зіткнувся з деревом у лісосмузі та вибухнув на висоті близько 2,5 метра. Уламки розлетілися на значну відстань і пошкодили кілька будинків.

Після вибуху сталася пожежа. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Правоохоронці попередньо встановили, що знайдені уламки схожі на компоненти керованої ракети, тому апарат міг бути дроном-ракетою. Раніше таких обʼєктів на території Молдови не знаходили. Походження і точний тип апарата ще встановлюють.

Poliția Republicii Moldova / Facebook

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що цей інцидент становить дедалі більшу загрозу для цивільних. Вона закликала припинити такі атаки.