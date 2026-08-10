NYT: Тайвань за прикладом України створює «армію дронів» на випадок вторгнення Китаю

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Тайвань створює флот повітряних дронів і безпілотних катерів для протидії загрозі з боку Китаю. За основу країна бере досвід України у війні проти Росії.

Про це пише The New York Times.

Тайванські військові хочуть використовувати дрони на всіх етапах можливої війни — від розвідки й пошуку китайських військ до ударів по кораблях та інших цілях. Для цього військових навчають швидко переміщуватися, щоб не бути легкою мішенню для китайських ударів.

Стратегія отримала назву «Пекельний ландшафт» (Hellscape). Її розробляли американські військові. Ідея полягає в тому, щоб зустріти китайські сили хвилями дронів, ракет і артилерії та зробити висадку на острів настільки небезпечною, щоб Пекін відмовився від спроби вторгнення.

Тайвань особливо уважно стежить за українським досвідом. Україна використовує відносно дешеві та маневрові дрони, щоб завдавати втрат російській армії. Тож тайванські військові прагнуть використати такий підхід проти Китаю, що має значну перевагу у військових ресурсах.

Зокрема, до 2030 року Тайвань планує випускати 100 тисяч дронів на місяць, близько половини з них — для експорту, а також закупити понад 210 тисяч повітряних і морських безпілотників.

Тайвань уже відпрацьовує нову тактику. Під час десятиденних військових навчань Han Kuang військові тренуються використовувати дрони для розвідки та знищення ворожих безпілотників. Минулого місяця тайванські військові також проводили навчання, під час яких дрони шукали сили умовного противника біля східного узбережжя острова.

Окремо Тайвань розвиває безпілотні катери. Вони можуть розвідувати район, знаходити китайські кораблі та атакувати їх. За оцінкою експертів, український досвід далекобійних ударів дронами може допомогти Тайваню атакувати кораблі ще до того, як вони наблизяться до острова.

Водночас експерти наголошують, що закупити дрони недостатньо. Тайваню доведеться змінити підготовку військових, організацію підрозділів і тактику, щоб ефективно керувати великими групами безпілотників і захищати їх від китайських засобів радіоелектронної боротьби.

Китай також активно розвиває власні дрони і технології їхнього виявлення і придушення. Тому, як зазначають експерти, Пекін так само уважно стежить за тим, як Україна використовує безпілотники у війні.