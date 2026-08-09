Син Байдена розповів, що рак експрезидента CША прогресує і поширився на кістки

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Eric Lee / The New York Times

Син колишнього президента США Джо Байдена Хантер розповів, що рак у його батька прогресує — він дав метастази на кістки.

Про це він розповів в інтервʼю BBC.

«Мій батько був і досі залишається центром нашої родини, не лише завдяки тому, ким він є як громадський діяч, а виключно завдяки тому, ким він є для кожного з нас. Для його онуків і правнука. Він — наша опора», — сказав син експрезидента.

Експрезидент США, за словами його сина, зараз «не залишає роботу і дуже вірить у свою країну».