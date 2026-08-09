Син Байдена розповів, що рак експрезидента CША прогресує і поширився на кістки
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Eric Lee / The New York Times
Син колишнього президента США Джо Байдена Хантер розповів, що рак у його батька прогресує — він дав метастази на кістки.
Про це він розповів в інтервʼю BBC.
«Мій батько був і досі залишається центром нашої родини, не лише завдяки тому, ким він є як громадський діяч, а виключно завдяки тому, ким він є для кожного з нас. Для його онуків і правнука. Він — наша опора», — сказав син експрезидента.
Експрезидент США, за словами його сина, зараз «не залишає роботу і дуже вірить у свою країну».
- У 2023 році Байдену видалили утворення на грудях, яке виявилося базально-клітинною карциномою — це найпоширеніший вид раку шкіри. Вона повільно росте і зазвичай виліковна. Тоді лікар заявив, що «всю ракову тканину успішно видалили», а політик і надалі проходитиме «дерматологічний нагляд».
- У травні 2025 рокустало відомо, що Байдену діагностували рак простати з метастазами в кістки. Тоді офіс Джо Байдена повідомив, що його рак має показник за шкалою Глісона 9 — це свідчить про одну з найагресивніших форм раку простати. Пізніше Байден розповів CNN, що почав приймати таблетки для лікування раку.