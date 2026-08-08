Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ — це вже 36-й пакет
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ — у 36-му пакеті під обмеження потрапили 33 юридичні та фізичні особи.
Про це повідомили на сайті уряду країни.
Серед них — причетні до незаконного викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій, а також кіберзлочинці. Крім того, під санкції потрапили люди й компанії, повʼязані з російським ВПК, та російські політичні діячі.
Також обмеження ввели проти субʼєктів із КНДР та Ірану, які допомагають РФ у війні.
У травні 2026 року Нова Зеландія також вводила санкції проти людей і структур, пов’язаних з російською кіберзлочинністю і пропагандою, — до списку потрапили 20 людей і компаній.
- Нова Зеландія з моменту ухвалення закону про санкції проти Росії в березні 2022 року запровадила обмеження проти понад 2 000 людей, компаній і суден.