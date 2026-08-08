Bloomberg: Пентагон планує витратити щонайменше $400 млн на лазери для боротьби з дронами
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Пентагон планує придбати в компанії AeroVironment Inc. лазери для боротьби з дронами щонайменше на $400 млн.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.
Армія США хоче отримати десятки систем Locust — ця система за допомогою ШІ відстежує, ідентифікує та допомагає операторам знищувати малі й середні дрони високоенергетичним лазером.
За даними Bloomberg, американські війська хочуть опанувати способи протидії БпЛА на тлі війни в Україні та напруги довкола Ірану. Також у заяві йдеться, що США хочуть розгорнути і самі дрони — Пентагон прагне прискорити й розширити їхнє виробництво.
У 2026 році під час випробування системи Locust вона випадково націлилась на дрон Митної та прикордонної служби США на кордоні Техасу з Мексикою — і збила цей безпілотник.
- США лише на початковому етапі створення власної індустрії бойових безпілотників і поки що суттєво відстають від України за обсягами виробництва. Цього року Україна виготовить 6—7 мільйонів малих FPV-дронів — приблизно 500 тисяч щомісяця. Для порівняння: у межах американської програми Drone Dominance вартістю $1,1 мільярда Пентагон до лютого замовить загалом менш ніж 200 тисяч безпілотників.