Суд у США зобовʼязав Meta виплатити $942 млн у справах про безпеку дітей. Компанію порівняли з «фабрикою, що забруднює довкілля»
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Суд в американському штаті Нью-Мексико зобов’язав компанію Meta сплатити ще $567 мільйонів, оскільки вона не попередила про небезпеку платформи для дітей. Це найбільший штраф, коли-небудь накладений на компанію в справі, пов’язаній з безпекою дітей.
Про це пише BBC.
Суддя Браян Бідшайд заявив, що Meta є «суспільною загрозою» і порівняв компанію з «фабрикою, що забруднює довкілля». Кошти, які Meta має сплатити, постановили спрямувати до спеціального фонду, призначеного для запобігання такій ситуації в майбутньому.
Рішення доповнює раніше призначений штраф на суму $375 мільйонів — отже, загальна сума, яку Meta має сплатити в цій справі, становитб $942 мільйони. Представник Meta заявив, що вони не погоджуються із цим рішенням і будуть його оскаржувати. Журналісти кажуть, що ця справа стала першим випадком, коли окремий американський штат виграв судовий процес проти Meta з питань безпеки дітей.
Наразі компанія є відповідачем у тисячах судових позовів у США, пов’язаних зі схожими звинуваченнями.
- У березні суд присяжних у штаті Нью-Мексико визнав Meta винною в сприянні сексуальній експлуатації дітей на своїх платформах — компанія повинна сплатити $375 мільйонів штрафу.
- Крім цього, ЄС розслідує діяльність компанії Meta з 2024 року через можливі порушення Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаного з безпекою дітей. 10 липня Єврокомісія опублікувала звіт, де просить компанію Meta змінити дизайн соціальних мереж, оскільки він може «викликати залежність». Якщо цього не зроблять, компанії можуть загрожувати штрафи.