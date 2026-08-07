Bloomberg: Путін доручив ФСБ розслідувати будь-кого без жодної відповідальності. Цього боїться російська еліта
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Представники російської еліти побоюються, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) «вийшла з-під контролю», бо Володимир Путін доручає спецслужбі утримувати його владу. Зокрема, одному з підрозділів ФСБ дозволили розслідувати будь-кого без жодної відповідальності.
Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих із цим питанням.
Джерела кажуть, що нещодавні звинувачення мільярдера і засновника Телеграму Павла Дурова в тероризмі свідчать про посилення хвилі репресій з боку ФСБ. За словами ще трьох співрозмовників журналістів, повну свободу в розслідуваннях надали другому департаменту ФСБ, який відповідальний за боротьбу з тероризмом і підтримування політичного ладу в Росії.
Під репресії ФСБ потрапляють не лише опозиціонери, а й бізнес, науковці, діячі культури та навіть представники самої російської еліти. Другий департамент ФСБ порушив справи проти десятків фізиків і дослідників аерокосмічної галузі за звинуваченням у «зраді» через те, що вони колись брали участь у міжнародних конференціях.
Також російська спецслужба веде неофіційні чорні списки акторів, музикантів і режисерів, яких вважають зрадниками. Соціологиня Елла Панеях вважає, що атмосфера страху вже панує не лише серед російської еліти, а й серед середнього класу — адже ніхто не знає, хто стане наступною мішенню спецслужби.
- 29 липня російська ФСБ оголосила Павла Дурова в міжнародний розшук і висунула йому звинувачення в сприянні тероризму. Адміністрацію Телеграму звинуватили в тому, що вона не видалила канали, чати й боти, які українські спецслужби нібито використовують для підготовки терактів і масових убивств у Росії.