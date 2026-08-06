У Єврокомісії відреагували на заяву Зеленського про відмову в додаткових протибалістичних засобах

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Речник Європейської комісії Балаж Уйварі заявив, що Україна самостійно визначає свої оборонні потреби та може звертатися із запитами, зокрема щодо ракет-перехоплювачів для протидії балістичним атакам.

Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що партнери відмовили в наданні додаткових протибалістичних засобів, Уйварі наголосив, що саме Україна визначає свої потреби відповідно до ситуації на полі бою і подає ЄС відповідні запити.

«Україна має можливість запитувати, наприклад, ракети-перехоплювачі або повʼязане з ними обладнання, і тоді ми можемо розглянути такі запити», — сказав він.

За словами речника, українська сторона регулярно надсилає нові запити та контракти, які в Єврокомісії розглядають «у максимально швидкому режимі».

На запитання про можливі перешкоди для передачі Україні ракет-перехоплювачів, які вже є в розпорядженні окремих країн ЄС, Уйварі відповів, що йому «невідомо про будь-які проблеми».

Він додав, що пріоритетом залишається закупівля озброєння, виробленого в ЄС або Україні. Водночас чинні правила дозволяють фінансувати закупівлі й за межами Євросоюзу, якщо цього потребує ситуація.

У Єврокомісії також запевнили, що продовжують безперервну роботу над новими пакетами військової допомоги Україні.

«Я лише прошу трохи терпіння. Ми діятимемо так само, як і раніше: після того, як усередині Єврокомісії буде схвалено черговий перелік продукції, ми повідомимо про це публічно. Саме так було під час візиту президентки Єврокомісії до Києва, коли вона оголосила про пакет у €10 мільярдів, призначений для закупівлі ракет, безпілотників і винищувачів. Так само ми діятимемо й надалі: щойно буде затверджено нові переліки продукції, ми одразу повідомимо про це», — сказав Уйварі.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський на засіданні РНБО 5 серпня повідомив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових антибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути пов’язано з тим, щоб Україна була «більш поступлива».

За словами Зеленського, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, якщо порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході.