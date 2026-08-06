Британія ввела нові санкції проти Росії — у списку банки та танкери тіньового флоту

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Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку 19 позицій — 12 компаній, одну людину і шість суден.

Про це 6 серпня повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Зокрема, під санкції потрапили російські Озон Банк, Росексімбанк, банк «Центр-Інвест», Реаліст Банк, Банк Ставр і ТелеПорт Банк. Тепер їхні активи у Великій Британії підлягають замороженню.

До списку також внесли російські промислові компанії «Металкомплект», «Ніком», «Промсіз» і «Технолюкс», які постачали товари або технології для війни Росії проти України. Окремо санкції запровадили проти власника хімічної компанії Siltron Олександра Жданова.

Також уряд Британії суттєво розширив список суден, які допомагають Росії в обхід санкцій експортувати скраплений природний газ і нафту або нафтопродукти до третіх країн. Ідеться про шість суден: газовоз Arctic Express і нафтові танкери Perseas, Torvian, Asteras, Visund і Zenturo.

Цим суднам заборонили заходити до британських портів, їх не можна фрахтувати чи експлуатувати. Також заборонено надавати їм технічні, фінансові, брокерські, екіпажні та інші повʼязані послуги.