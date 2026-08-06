НАБУ і САП повідомили деталі справи Стефанішиної — її підозрюють у незаконному збагаченні на майже 14 млн грн і недостовірному декларуванні

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Експосла України у США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 мільйона гривень та недостовірному декларуванні.

Про це офіційно повідомили НАБУ та САП.

За даними слідства, у власності Стефанішиної були дві квартири в київському ЖК «Файна Таун» вартістю майже 11 мільйонів гривень, оформлені на її подругу.

Також посадовиця користувалася іншими активами, записаними на батьків, зокрема квартирою, паркомісцем і нежитловими приміщеннями у столичному ЖК «Львівська площа», а ще автівкою Mercedes-Benz GLC 220 d, зареєстрованою на підлеглого. Усе це майно не було задеклароване.

Крім того, детективи встановили, що Стефанішина вела переговори про купівлю будинку під Києвом вартістю приблизно $550 тисяч. Планувалося, що частину суми сплатять готівкою, а решту — двома квартирами в ЖК «Файна Таун». Від угоди Стефанішина відмовилася після призначення на посаду посла у США.

У НАБУ наголошують: офіційні доходи Стефанішиної не дозволяли їй придбати таке майно. Із початку 2024 року до середини 2025-го вона отримала приблизно 3,7 мільйона гривень офіційних доходів, тоді як лише з її банківських рахунків було витрачено майже 4,2 мільйона гривень.

Сьогодні суд призначив Стефанішиній 6 мільйонів гривень застави. Вона казала, що не має таких грошей, аби сплатити заставу.

Також Стефанішину зобовʼязали прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі.