«Новий рівень небезпеки» — у Німеччині прокоментували дрон з вибухівкою, який виявили біля українського літака в Лейпцигу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Голова МВС Німеччини Александр Добріндт прокоментував дрон з вибухівкою, який напередодні виявили біля українського літака в аеропорту Лейпцига, і заявив, що це «новий рівень небезпеки».

Про це повідомляє DW.

За його словами, це професійний «сценарій гібридної атаки». Добріндт наголосив, що люди, які стоять за цим, мали високий рівень технічної підготовки та досвід роботи з вибухівкою, тож це точно не «аматорський підхід».

Getty Images / «Бабель»

Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер додав, що правоохоронці шукають частини ймовірного другого дрона. За його словами, «загроза більше не абстрактна, вона висока».