«Новий рівень небезпеки» — у Німеччині прокоментували дрон з вибухівкою, який виявили біля українського літака в Лейпцигу
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Голова МВС Німеччини Александр Добріндт прокоментував дрон з вибухівкою, який напередодні виявили біля українського літака в аеропорту Лейпцига, і заявив, що це «новий рівень небезпеки».
Про це повідомляє DW.
За його словами, це професійний «сценарій гібридної атаки». Добріндт наголосив, що люди, які стоять за цим, мали високий рівень технічної підготовки та досвід роботи з вибухівкою, тож це точно не «аматорський підхід».
Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер додав, що правоохоронці шукають частини ймовірного другого дрона. За його словами, «загроза більше не абстрактна, вона висока».
- Учора біля українського літака в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з вибухівкою і детонатором. Імовірно, йдеться про український літак Ан-124 «Руслан». Аеропорт Лейпцига використовують для вантажних перевезень зброї. Тоді німецька поліція класифікувала інцидент як правопорушення, повʼязане з держбезпекою. Там не виключають можливий диверсійний напад.