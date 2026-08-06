Винищувачі НАТО на 250% частіше стали перехоплювати літаки РФ на східному фланзі. У чому причина
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
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Пресслужба Офісу президента України
Винищувачі НАТО в липні 2026 року на 250% частіше стали перехоплювати російські літаки на східному фланзі Північноатлантичного альянсу.
Про це пише Командування обʼєднаних сил НАТО в Брюнсумі (Нідерланди).
У заяві йдеться, що військові літаки РФ часто пролітають біля повітряного простору НАТО — у цей час у них вимкнутий сигнал транспондера та немає плану польоту. Через це винищувачі НАТО вилітають, перехоплюють та ідентифікують їх.
Для порівняння: раніше Reuters з посиланням на джерела писало, що в першому кварталі 2024 року кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків над Балтійським морем зросла лише на 20—25%.
- З початку липня 2026 року в повітрі над Литвою, Латвією та Естонією винищувачам НАТО дозволили знищувати повітряні обʼєкти, які становлять загрозу, а не лише супроводжувати їх. Раніше місію з патрулювання над Балтійськими країнами створювали для мирного часу, коли літаки лише ідентифікували та супроводжували повітряні цілі. Тепер через безпекову ситуацію правила змінять.