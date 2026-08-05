«Голос Америки» відновлює мовлення українською. Частину працівників уже повертають з відпустки

Новини

Руслан Петричка / Facebook.

Керівництво «Голосу Америки» ухвалило рішення відновити мовлення українською та повернути частину працівників редакції з адміністративної відпустки.

Про це повідомив керівник української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка.

«Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України. Відновлення Української служби підтверджує стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії «Голосу Америки» та інтересів США. І це добре для України», — написав він.

За його словами, ефіри відновлять уже наступного тижня. Він додав, що незабаром до роботи повернуть ще більше працівників, яких відправили у відпустку.

Наразі Петричка номінально залишається керівником української служби, проте досі перебуває у відпустці.

Що передувало

У середині березня 2025 року весь персонал «Голосу Америки» — понад 1 300 журналістів, продюсерів і допоміжний персонал — відправили в адміністративні відпустки. Українська редакція також призупинила мовлення.

Це сталося після того, як Трамп 14 березня підписав указ, яким доручив Агентству США з глобальних медіа та шістьом іншим маловідомим агентствам скоротити свою діяльність до мінімуму, передбаченого законом, заявивши, що це необхідно для скорочення бюрократії.

Reuters зазначає, що Трамп, який конфліктував з «Голосом Америки» під час свого першого терміну, хотів, аби під час його другого терміну телерадіомережу очолила Карі Лейк — його соратниця та колишня ведуча новин, яка часто звинувачувала провідні медіа в упередженості до Трампа. Про це він заявив ще до інавгурації.

Тоді деякі журналісти «Голосу Америки» висловили стурбованість цією ідеєю, тому що Лейк часто критикує медіа й заперечувала результати попередніх виборів. Наприкінці лютого USAGM оголосило, що Лейк доєднається до агентства як спеціальна радниця.

Вже у березні 2026 року у США федеральний суддя постановив, що Агентство США з питань глобальних медіа (USAGM) має скасувати своє рішення щодо «Голосу Америки».