З середини березня в Ірані стратили 56 людей

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Flickr / Mohsen Taleb

Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк сказав, що з 19 березня 2026 року в Ірані стратили щонайменше 56 людей.

Про це пише Reuters.

За його словами, 27 людей могли стратити через протести, які спалахнули в країні на початку 2026 року. Окрім того, ще понад 100 людям досі загрожує страта — також за протести та за злочини з наркотиками.

Тюрк закликав Тегеран припинити страчувати людей та скасувати смертну кару. Водночас іранські посадовці захищають судові процеси та смертну кару: за їхніми словами, вони відповідають внутрішньому законодавству та необхідні для громадської безпеки.

В Ірані у 2025 році стратили щонайменше 1 639 людей. Це найвищий показник із 1989 року. Серед страчених — щонайменше 48 жінок, водночас частину з них засудили за вбивства чоловіків. Тоді як правозахисники кажуть, що багато з цих жінок страждали від домашнього насильства.

Також майже половина всіх страт у 2025 році пов’язана зі злочинами стосовно наркотиків.