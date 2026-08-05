Робота Полтавського та Єристівського ГЗК зупинилася через морську блокаду

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Гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво залізорудної продукції на своїх підприємствах в Україні через блокаду морського експорту та нестачу коштів.

Про це компанія повідомила на Лондонській фондовій біржі.

У Ferrexpo пояснили, що загроза атак у районі українських портів і навколо них суттєво обмежила логістичні маршрути через Чорне море. Тому компанія вирішила тимчасово зупинити виробництво на своїх гірничодобувних і окаткових підприємствах.

Коли вдасться відновити роботу — залежатиме від того, чи вдасться залучити додаткові кошти. Зобовʼязання перед європейськими клієнтами компанія виконуватиме зі вже сформованих запасів продукції.

У компанії також зазначили, що зупинка виробництва дає змогу відтермінувати ризик банкрутства до середини вересня. Подальша ситуація залежатиме від цін на залізну руду, вартості енергоносіїв, операційних витрат і можливостей морського експорту.

У лютому Господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі про банкрутство Полтавського ГЗК — основного підприємства компанії. У першому кварталі 2026 року виробництво Ferrexpo скоротилося на 72% у річному вимірі. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру на підприємстві працювала лише одна виробнича лінія з чотирьох.