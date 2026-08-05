НАБУ та САП вручили нову підозру експослу України у США Стефанішиній. Їй обирають запобіжний захід (доповнено)

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили нову підозру експослу України у США Ользі Стефанішиній. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід у закритому режимі.

Це у коментарі «Бабелю» підтвердила пресслужба ВАКС.

Доповнено о 15:10. Центр протидії корупції пише, що Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні. Зокрема, прокурор САП повідомляє, що вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Mercedes, записаним на підлеглого.

За словами прокурора САП, витрати Стефанішиної перевищують її доходи і заощадження — сумарна вартість набутих за півтора року активів становить 13,9 мільйона гривень.

Раніше Стефанішина отримала підозру у справі НАБУ про тендер на закупівлю послуг у Мін’юсті у 2013 році, де фігурує соратниця експрезидента Віктора Януковича Олена Лукаш. Зараз цю справу слухають у ВАКС.

Президент Володимир Зеленський 3 серпня звільнив Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Вона говорила, що це її «власне рішення, продиктоване особистими обставинами». Ольга Стефанішина обійняла посаду посла 27 серпня 2025 року. До цього вона була уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США.

У чому ще звинувачували Стефанішину

У 2025 році «Українська правда» з’ясувала, що новий управитель Будинку профспілок на Майдані може мати зв’язок з родиною Стефанішиної. За даними журналістів, консорціум «КАМпарітет», створений у травні 2024 року, менш ніж за рік став управителем чотирьох арештованих об’єктів через конкурси АРМА.

«КАМпарітет», за даними УП, має зв’язок із колишнім чоловіком Стефанішиної Михайлом. Першим директором консорціуму був Тарас Голуб — колишній радник Стефанішиної та співзасновник організації, з якою також повʼязаний її ексчоловік.

Крім того, посадовець АРМА, який відповідає за розшук активів, у минулому був керівником Михайла Стефанішина в кіберполіції. Тоді експерти, яких залучила УП, виявили порушення в усіх конкурсах, що виграв «КАМпарітет», зокрема, ймовірно, підроблені документи. В АРМА ці звинувачення заперечили.

Після цього розслідування САП порушила справу про можливе зловживання посадою працівниками АРМА.