ЄС надасть Україні ще €1,4 млрд з доходів від заморожених російських активів

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Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз спрямує Україні ще €1,4 мільярда за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це 5 серпня повідомили премʼєр-міністр України Сергій Корецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами Корецького, гроші спрямують на посилення оборони та «зміцнення стійкості держави». Він подякував європейським партнерам за «принципову позицію».

Президентка Єврокомісії додала, що цей крок підтримає подальший опір України.

«Вкотре ми прокидаємося під новини про жахливі звірства, скоєні Росією під час повітряних атак на Україну. Росія повинна відповісти за спричинені нею руйнування», — написала фон дер Ляєн у Х.