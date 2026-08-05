ЄС надасть Україні ще €1,4 млрд з доходів від заморожених російських активів
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз спрямує Україні ще €1,4 мільярда за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Про це 5 серпня повідомили премʼєр-міністр України Сергій Корецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За словами Корецького, гроші спрямують на посилення оборони та «зміцнення стійкості держави». Він подякував європейським партнерам за «принципову позицію».
Президентка Єврокомісії додала, що цей крок підтримає подальший опір України.
«Вкотре ми прокидаємося під новини про жахливі звірства, скоєні Росією під час повітряних атак на Україну. Росія повинна відповісти за спричинені нею руйнування», — написала фон дер Ляєн у Х.
- Заморожені активи Центробанку Росії в Євросоюзі оцінюють у понад €200 мільярдів. Понад половину з них зберігають у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Країни ЄС використовують прибутки від заморожених активів РФ для фінансування допомоги Україні. Попередня виплата відбулася навесні 2026 року.