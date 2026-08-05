Reuters: На заході Росії почали розгортати ракетний підрозділ КНДР — його можуть озброїти 120 балістичними ракетами

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Північнокорейський ракетний підрозділ розпочав розгортатися на заході Росії — він може бути оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для того, щоб бити по території України.

Про це пише Reuters із посиланням на представника Головного управління розвідки Андрія Черняка.

За його словами, Росія планує розмістити ракетний підрозділ, де буде 90 військовослужбовців з КНДР, у Воронезькій області. Цей підрозділ увійде до складу російської 112 ракетної бригади. Пхеньян уже відправив до Росії нову партію із 40 балістичних ракет KN-23 і KN-24, а також військовослужбовців. Однак їхню загальну кількість мають узгодити під час переговорів на найвищому рівні у вересні, додав Черняк.

Росія очікує, що у складі північнокорейського підрозділу буде 120 балістичних ракет і шість пускових установок. Наразі незрозуміло, яку саме роль північнокорейські військові відіграватимуть у російських операціях.

Reuters уточнило, що не змогло незалежно підтвердити заяви Черняка. Він зазначив, що вони ґрунтуються на розвідувальних даних, які не можуть бути оприлюднені через їхню чутливість.