На Дунаї в Сербії через посуху з-під води виринули кораблі часів Другої світової війни

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Рівень води в Дунаї через посуху впав настільки, що на поверхні почали зʼявлятися корпуси десятків німецьких військових кораблів часів Другої світової війни.

Про це пише Associated Press.

Іржавий корпус одного з кораблів і зламану щоглу знайшли біля сербського порту Прахово. Деякі з цих кораблів і досі завантажені боєприпасами. Вони належали Чорноморському флоту нацистської Німеччини.

За словами істориків, у вересні 1944 року біля Прахова, в ущелині Дунаю, навмисно затопили до 200 німецьких військових кораблів, коли вони потрапили під обстріл радянських військ. Метою такого кроку було уповільнити наступ Червоної армії на Балканах.

AP додає, що сербський уряд за фінансової підтримки Євросоюзу вже багато років намагається щось зробити з цими кораблями.