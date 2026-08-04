Україна може втратити до $3 млрд через атаки РФ на порти Одещини — влада шукає альтернативні маршрути

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна готує альтернативні маршрути для експорту зерна, однак вони зможуть замінити лише половину обсягів, які раніше проходили через порти в Одеській області. Під загрозою експорт приблизно половини прогнозованого загального обсягу зернових та олійних культур у цьому році.

Про це сказав міністр аграрної політики Тарас Висоцький, пише Reuters.

За його словами, понад 30 мільйонів тонн продукції не зможуть експортувати на міжнародні ринки, якщо ситуацію не вирішать. Через російські атаки судновласники практично припинили заходи в порти в Одеській області. У липні росіяни здійснили 35 атак на судна в портах і 22 — на судна в морі, а також 67 ударів по портовій інфраструктурі. За весь 2025 рік зафіксували 14 нападів на судна.

Висоцький додав, що українські виробники вже відчувають наслідки, бо ціни на олійні культури та зернові знизилися в середньому на 30%. Прямі збитки для сільськогосподарського сектора цього року можуть сягнути від $1,5 млрд до $3 млрд. Міністр аграрної політики вважає, що іншими альтернативними маршрутами для України є перевезення через Дунай, однак основним варіантом є залізничні перевезення.

Reuters уточнює, що в останні сезони на Україну припадало близько 6% світового експорту пшениці та близько 11% світового експорту кукурудзи, а також країна є основним експортером олійних культур та рослинних олій. Через те що Росія фактично знову закриває рух у портах, ціни на продукти можуть різко зрости й це вплине на споживачів у всьому світі.