Колишні засуджені, які мобілізувалися, отримають право на щорічну відпустку і переведення — Зеленський підписав закон
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 15225, що прирівнює у правах військовослужбовців із числа колишніх засуджених до інших захисників України.
Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.
Закон покращує проходження військової служби для людей, які були умовно-достроково звільнені від відбування покарання, щоб служити за контрактом. Після одного року служби такі військовослужбовці будуть мати право на щорічну 30-денну відпустку. Також вони зможуть скористатися додатковою відпусткою за сімейними обставинами та з інших поважних причин — до 10 календарних днів.
Зараз військові з числа колишніх засуджених мають право проходити службу лише у спеціалізованих підрозділах. Після року служби їм дозволять переводитися до інших підрозділів Збройних сил України.
У документі також пропонують розширити перелік підстав для таких військових, щоб припинити контракт і звільнитися зі служби. Верховна Рада ухвалила закон № 15225 у липні. Загалом з травня 2024 року до лав ЗСУ потрапили понад 12 тисяч людей з місць позбавлення волі.
- 17 травня 2024 року Зеленський підписав закон, який дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України. Закон дозволяє увʼязненим вийти на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для військової служби за контрактом.
- Однак такою можливістю можуть скористатися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Водночас засуджені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство, тероризм і держзраду мобілізуватися не зможуть. Також не дозволять замінити покарання на можливість воювати засудженим за порушення правил дорожнього руху в стані спʼяніння і за особливо тяжкі корупційні злочини.