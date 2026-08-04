Росіяни заманюють українських військових на підставні побачення для вбивства — з початку року СБУ запобігла понад 50 таким випадкам

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Росія почала активно використовувати «медові пастки» — заманювати українських військових на фейкові побачення, щоб убити їх. Служба безпеки України з початку року вже запобігла понад 50 таким випадкам.

Про це повідомили на сайті СБУ.

Росіяни шукають військових на сайтах знайомств і в чатах, знайомляться через фейкові жіночі акаунти, а потім виманюють на зустріч. Найчастіше для вбивств використовують саморобні вибухові пристрої. Інколи вони використовують смертельні отрути, синтезовані з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин.

Розслідування ведуть за статтями про державну зраду, умисне вбивство і терористичний акт. Підозрюваним у цих злочинах загрожує довічне увʼязнення.