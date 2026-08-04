Морозиво «Ласунка» може тимчасово зникнути з магазинів. Росіяни знищили склад компанії

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Внаслідок російської атаки повністю знищений складський комплекс української компанії-виробника морозива «Ласунка».

Про це компанія повідомила у Threads.

Там кажуть, що вогонь повністю знищив продукцію, яку вже готували для відправки в магазини по всій країні. Тож найближчим часом морозива «Ласунки» може не бути в магазинах.

«Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість і вашу довіру до нас!» — наголосили в компанії.