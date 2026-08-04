Драпатий доручив провести перевірку у 225 ОШП після розслідування про побиття і катування військових у полку

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225 ОШП

Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225 окремому штурмовому полку.

Про це написала авторка розслідування про 225 ОШП і журналістка Анна Калюжна.

Зокрема, перевірити мають випадки насильства у полку та чи справді там віддавали злочинні накази. Головне управління комунікацій у відповідь на запит журналістки написало, що якщо ці випадки підтвердять, винні понесуть покарання.

За словами Калюжної, наразі це єдина офіційна реакція держави на її розслідування. Водночас їй невідомо, щоб профільні правоохоронні органи відкривали кримінальне провадження за фактами, які в її матеріалі озвучили свідки та потерпілі.

Головне з рослідування «Текстів» про ситуацію в 225 ОШП

30 липня видання опублікувало розслідування, у якому з ясувало, що в полку стріляють по своїх, військових утримують «як у тюрмі», а тих, хто завинив, катують. Журналістка поспілкувалася з чинним бійцями полку, військовими, які пішли в СЗЧ, суміжниками та рідними зниклих безвісти бійців.

Військовий Роман Бедей розповів, що у 2025 році на базі 225 ОШП, його та інших бійців утримували в «ямі», а потім виводили в ліс і били. На фронті командири теж били бійців, зокрема за вихід з позицій без наказу, і погрожували розстрілом тим, «хто не буде йти».

У листопаді 2025 року в соцмережах лунали звинувачення 225 полку в тому, що він використовує загороджувальні загони біля Гуляйполя. Цю інформацію підтвердили бійці, з якими спілкувались журналісти.

Командир 225 ОШП Олег Ширяєв, коментуючи історії про погрози розстрілами та скиди на своїх же бійців, заявив, що інформація про такі «непорозуміння» серед бійців до нього напряму не доходила.