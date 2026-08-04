У США 25 штатів подали до суду на адміністрацію Трампа через нові мита

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Коаліція з 25 американських штатів подала судовий позов проти Адміністрації президента США Дональда Трампа через нові мита на імпорт. Вони вважають, що Білий дім незаконно запровадив тарифи, щоб компенсувати втрати після того, як у лютому Верховний суд визнав незаконними більшість мит Трампа.

Про це пише Associated Press.

Наприкінці липня США запровадили мита від 10 до 12,5% на товари з 59 країн і Європейського Союзу. Адміністрація Трампа пояснила це тим, що ці держави недостатньо борються з імпортом продукції, виготовленої з використанням примусової праці.

Нові мита набули чинності саме тоді, коли закінчився термін дії тимчасових тарифів, запроваджених Трампом після поразки у Верховному суді.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що тепер Адміністрація Трампа знову намагається незаконно підвищити податки для американських сімей і бізнесу через нові тарифи.

До позову, про який штати оголосили в понеділок, 3 серпня, крім Нью-Йорка, приєдналися Аризона, Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Іллінойс, Кентуккі, Массачусетс, Мериленд, Мен, Мічиган, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Орегон, Пенсильванія, Род-Айленд, Вірджинія, Вермонт, Вашингтон та Вісконсин.

У Білому домі заперечують звинувачення. Там наголошують, що нові мита запровадили на законних підставах відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє вводити санкції проти країн, що ведуть недобросовісну торговельну політику. Саме цей механізм Трамп використовував під час свого першого президентського терміну для мит проти Китаю.

Позов штатів став уже третім судовим оскарженням нових тарифів. Раніше аналогічні позови проти Адміністрації президента США подали американські малі підприємства. Вони вважають, що влада не довела, чому мита необхідні щодо кожної окремої країни та як вони допоможуть усунути заявлені порушення.

Юристи зазначають, що цього разу адміністрація Трампа спирається на закон, який президенти США вже неодноразово використовували, тому судовий спір може бути складнішим за попередні.