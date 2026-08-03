У Румунії через пересихання Дунаю військові підірвали скелю — щоб забезпечити роботу АЕС
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- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
У Румунії військові підірвали скелю, розташовану на річці Дунай, щоб зберегти в робочому стані один з реакторів АЕС у місті Чернаводе. Воду мають перенаправити до рукава Старий Дунай, звідки живиться станція «Чернаводе».
Про це пише Digi24.
Через сильну посуху рівень річки стрімко падає, а системі охолодження станції не вистачає води. Для цієї операції використали 180 кілограмів вибухівки. Течію мають перенаправити в бік каналу, що живить АЕС, а уламки від підірваної скелі в найближчі дні завантажать на баржі.
Операцію румунські військові розпочали 2 серпня через критично низький рівень води в Дунаю. Вони кількома заходами підривали скелю Пиржоая в районі рукава Бала. Один реактор уже зупинили раніше. Влада попереджала, що під загрозою могла опинитися робота всієї станції.
2 серпня стало відомо, що Угорщина готується до «критичних» п’яти днів через повну зупинку єдиної в країні атомної електростанції «Пакш». 2 серпня АЕС працювала приблизно на 10% своєї загальної потужності. Очікувалося, що сьогодні станція повністю припинить виробляти електроенергію.
- «Чернаводе» — єдина АЕС в Румунії, яка генерує приблизно 20% електроенергії, що виробляється в країні. Її будівництво розпочалося у 80-ті роки, вона має чотири енергоблоки.